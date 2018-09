عميد سبها: الحركات الشبابية بالبلدية تطالب بحكومة وحدة وطنية وجيش موحد

المتوسط:

قال عميد بلدية سبها، حامد الخيالي، تم التواصل مع الحركات الشبابية في البلدية، بهدف التوصل إلى حلول لكافة مشاكلهم الخدمية والمعيشية.

وأضاف «الخيالي»، في تصريحات تلفزيونية، أنه اتفق مع الحركات الشبابية على المطالبة بحكومة وحدة وطنية وجيش موحد بأسرع وقت ممكن، من أجل عودة الاستقرار الى الجنوب الليبي. مشددًا على أهمية الحرص على وحدة ليبيا تحت أي ظرف كان.

وأوضح عميد البلدية أن مطالب الحركات الشبابية في سبها جاءت نتيجة سوء الخدمات والمشاكل المعيشية التي يمرون بها.

