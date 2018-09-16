مكافحة الإرهاب: الاجتماعات متواصلة لوضع الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة

قال أحد قادة قوة مكافحة الإرهاب مختار الجحاوي، الأحد، إن الاجتماعات متواصلة مع الجهات المختصة والمجلس الرئاسي؛ لوضع التصور النهائي لتأمين العاصمة.

وأشار الجحاوي، في تصريح للرائد، إلى أن القوة تنتظر إعادة الترتيبات الأمنية، مؤكدا تكليف المنطقة العسكرية الوسطى والغربية وقوة مكافحة الارهاب بمهمة تأمين مناطق النزاع في طرابلس.

وأوضح الجحاوي، أن الترتيبات الأمنية وخريطة توزيع القوات داخل العاصمة ما زالت قيد الدراسة، ولم يتوصلوا إلى اتفاق نهائي بشأنها حتى الآن.

يذكر أن المجلس الرئاسي والبعثة الأممية في طرابلس وآمري الكتائب العسكرية اتفقوا على إعادة وضع تصور للترتيبات الأمنية داخل العاصمة طرابلس، وشكلوا قوة مشتركة لفض النزاع بين القوات المتقاتلة جنوب العاصمة.

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