مقتل تونسي في سطو مسلح على مسكنه بطرابلس

قال مصطفى عبد الكبير، الناشط الحقوقي التونسي، إن مواطنا يحمل الجنسية التونسية راح ضحية علمية سطو مسلح على مسكنه بمنطقة الهضبة في العاصمة طرابلس.

وأضاف «الكبير»، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «موزاييك» التونسية، أن المجني عليه كان يعمل في مجال البناء في ليبيا، وهو من مدينة سبيطلة من ولاية القصرين بتونس، ووقع قتله داخل منزله بمنطقة الهضبة بطرابلس بـ 3 رصاصات من قبل ميليشيا مسلحة، ويرجّح أن قتله كان بغاية السرقة.

وأشار عبد الكبير إلى أن جثته موجودة حاليا بمستشفي الزاوية، مضيفا أن الفوضي العارمة التى تغرق فيها ليبيا وكثرة الميليشيات التى تجوب العاصمة طرابلس تجعل من الصعب الجزم بالجهة التى قامت بقتله.

