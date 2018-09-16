الكهرباء: إحباط محاولة سرقة محطة الزاوية المزدوجة

قال مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة الكهرباء محمد التكوري، الأحد، إن محطة الكهرباء المزدوجة بالزاوية تعرضت لمحاولة سرقة قام بها مجهولون، ما أثار الرعب بين الموظفين العاملين بالمحطة.

وأشار التكوري إلى أن اللصوص حاولوا سرقة سيارتين نوع “تويوتا هايلكس”، وحرقوا إحدى السيارتين؛ وهو ما أدى إلى نشوب حريق بورشة المحطة دون وقوع خسائر تذكر.

يشار إلى أن ممتلكات الشركة العامة للكهرباء تتعرض في العديد من المدن الليبية للسرقة والإتلاف، وقد ناشدت الشركة الجهات الأمنية مرات عدة تأمين مقارها ومحطاته

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