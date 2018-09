بالصور.. خروج مظاهرة في طرابلس تطالب بإنهاء الرئاسي والنواب والاستشاري

المتوسط:

أفادت مصادر مطلعة خروج مظاهرة في ميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، كما رفع المتظاهرون لافتات تطالب بإنهاء مجالس «النواب والاستشاري والرئاسي».

وكان قد طالب 29 عضوًا بالمجلس الاستشاري، بخروج المجالس الثلاث «الرئاسي والنواب والاستشاري» من المشهد السياسي وإعادة الأمانة إلى الشعب الليبي. وذلك خلال بيان جاء فيه

أن «يتم ذلك بالإعلان عن تاريخ محدد وإجراءات عملية لانتخاب جسم تشريعي يُمثل فيه كل الليبيين وتوكل إليه مهمة إعادة ترتيب المشهد السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة وإدارة شؤونها وفق رؤية جديدة».

كما دعا البيان أيضًا، كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى مشاركتهم هذه الدعوة عبر ممارسة كافة وسائل الضغط الشعبي السلمي على هذه المجالس وحثها على التخلي عن محاولات التمترس خلف ذرائع واهية لإطالة عمرها، وأن تتخذ كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الموقف التاريخي المشرف عبر الوفاء بكل الاستحقاقات اللازمة للوصول إلى الانتخابات النيابية في موعد أقصاه 31 مارس 2019.

