فيديو يظهر قيام قوات حفتر بالتنكيل بجثماني مقاتلين من قوة حماية درنة

أظهر مقطع فيديو، قيام أفراد من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمدينة درنة، بالتنكيل بجثماني بوزيد الشلوي عبدالسلام العوامي، التابعين لقوة حماية درنة، بعد مقتلهما في معارك مسلحة حي شيحا وسط المدينة.

وظهر الفيديو الذي بثه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق قوات حفتر النار بغزارة على الشلوي والعوامي بعد مقتلهما.

وتشهد مدينة درنة استمرار قوات عملية الكرامة بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قصفها الجوي والمدفعي بالبراميل المتفجرة وغيرها من القنابل، على عدة مناطق وسط درنة شرق البلاد، أسفرت عن دمار وأضرار كبيرة في المنطقة.

وتتواصل المعارك المسلحة في بعض أحياء وسط درنة رغم إعلان حفتر، في 28 يونيو الماضي، ما أسماه بـ”تحرير مدينة درنة وسيطرته على كامل أجزاء المدينة”.

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