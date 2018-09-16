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فيديو يظهر قيام قوات حفتر بالتنكيل بجثماني مقاتلين من قوة حماية درنة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

15 سبتمبر,2018

15 سبتمبر,2018

15 سبتمبر,2018

أظهر مقطع فيديو، قيام أفراد من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمدينة درنة، بالتنكيل بجثماني بوزيد الشلوي عبدالسلام العوامي، التابعين لقوة حماية درنة، بعد مقتلهما في معارك مسلحة حي شيحا وسط المدينة.

 

وظهر الفيديو الذي بثه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق قوات حفتر  النار بغزارة على الشلوي والعوامي بعد مقتلهما.

 

وتشهد مدينة درنة استمرار قوات عملية الكرامة بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قصفها الجوي والمدفعي بالبراميل المتفجرة وغيرها من القنابل، على عدة مناطق وسط درنة شرق البلاد، أسفرت عن دمار وأضرار كبيرة في المنطقة.

 

وتتواصل المعارك المسلحة في بعض أحياء وسط درنة رغم إعلان حفتر، في 28 يونيو الماضي، ما أسماه بـ”تحرير مدينة درنة وسيطرته على كامل أجزاء المدينة”.

 

 

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ليبيا الخبر

ليبيا الخبر

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تعليقات

  • الذى عنده محنه ومحبه على ارهابى درنه عليه اخذهم عنده و ارجو عدم الكلام على الجيش ونحن فى حالة حرب والذى قام به الارهابيون لا يقارن برحمة الجيش معهم فهم لا يستحقون الرحمه و الشفقة

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  • قوة حماية أمكم يا “ليبيا الإخوان” يا خوارج يا أنجاس يا تيوس… المفروض يقطعوهم طرف طرف وهما حيين هالأنجاس التكفيريين

    قال لك “ليبيا الخبر”!!!

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