الصحة: وفرنا 5 آلاف حقنة مضادة للسع العقارب

أكدت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الأحد، أنها ورّدت 5 آلاف حقنة من الأمصال المضادة للسع العقارب، عن طريق لجنة أزمة الصحة بالمنطقة الجنوبية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الكمية قد سلمها رئيس لجنة الأزمة، في 29 أغسطس المنصرم، إلى مدير فرع جهاز الإمداد الطبي في “فزان”؛ لتوزيعها على المرافق الصحية في المنطقة الجنوبية، وسدّ العجز سريعًا.

وأوضحت الوزارة أن الكمية التي تعاقدت لتوفيرها تقدر بـ 30 ألف حقنة، وصل منها 5 آلاف حقنة فقط؛ نظرا لظروف مالية خارجة عن إرادة الوزارة، موضحة أن الكمية التي وزعت لا تكفي مقارنة بمساحة المنطقة الجنوبية وطبيعتها.

يذكر أن 19 طفلا توفوا خلال الأسابيع الستة الماضية جراء لدغات عقارب؛ لعدم توفر الأمصال المضادة لسمها في مناطق الجنوب، بحسب أخبار متداولة.

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