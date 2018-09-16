مسلحون يقتحمون محطة الزاوية المزدوجة الكهربائية ويحرقون مركبة لـ”العامة للكهرباء”

أقدمت مجموعة مسلحة فجر الأحد على اقتحام مبنى محطة الزاوية المزدوجة التابعة للشركة العامة للكهرباء وفتح أحد مخازنها بالقوة ، وإضرام النار بأحد مركبات الشركة، عقب فشلهم بفتح المخزن بالمحطة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء ، في بيان رسمي صادر عنها ، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” : ” في ظل الاعتداءات المتكررة على مرافق الشركة العامة للكهرباء قامت مجموعة مسلحة فجر اليوم الاحد بتسلق حائط مبنى محطة الزاوية المزدوجة والدخول الى المحطة وفتح أحد المخازن بالقوة وأضرموا النار في أحدى السيارات بعد فشلهم في عملية فتحها بينما قاموا بسرقة سيارة ثانية ولم يتمكنوا من الخروج بها فتركوها ولاذوا بالفرار بعدما خلقوا نوع من الفوضى والهلع والفزع في نفوس العاملين بالمحطة”.

وأضافت أن العاملين بالمحطة أخمدوا النيران ، وشكلت لجنة لتقييم الأضرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا