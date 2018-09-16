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أكبر الناخبين سناً في انتخابات بني وليد : أدليت بصوتي حبا في ليبيا

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أدلى أكبر الناخبين سناً صوته خلال الإنتخابات البلدية التي جرت أمس السبت في بلدية بني وليد.

الحاج عمر خليفة سعد ، من مواليد بني وليد في العام 1924 ، وعلى رغم كبر سنه ، إلا أن ذلك لم يثنه عن المشاركة في الواجب الوطني ، في رسالة مضمونها أن الوطن بصغاره وكباره بحاجة الى الوقوف لجانبه.

الحاج سعد ، بيّن لموقع قناة ليبيا ، أن حب ليبيا هو الذي دفعه للمشاركة ، وإدلاء صوته ، مشدداً على أن التغيير نحو الأفضل ، والنهوض بمستقبل ليبيا لا يتحقق بالمكوث في المنازل ، و الإستسلام للأمر الواقع.

وأوضح سعد أن عملية الإدلاء بالصوت ، كانت ميسرة ، ولم تواجه أية معيقات ، وأنها شهدت إقبالاً كثيفا من أهالي بلدية بني وليد ، المتعطشين لتحسين الأحوال المعيشية للمواطن.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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