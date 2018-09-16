تقرير خبراء الأمم المتحدة يكشف عن عمليات كبرى لنقل أموال ترجع للمعتصم القذافي

العنوان-ليبيا

أكد التقرير الذي نشره خبراء التابع للأمم المتحدة عن الأصول المجمدة للأفراد والتي تخص المعتصم القذافي، فقد أبلغ الفريق فيما سبق عن عمليات كبرى لنقل الأموال من شركة موناكدا الدولية المحدودة في مالطة والتي يشتبه انها مجرد واجهة للمعتصم القذافي.

كما كشف التقرير أنه بطلب من الخبراء قدمت السلطات المالطية تفاصيل عن تلك الأصول ، مضيفةً أن المبالغ الكبيرة قد حولت من حساب موناكدا في مصرف فالينا عام 2011 وتم إصدار حوالتين اجنبيتين باسم مدير موناكدا” مصطفى على التويجري” بقيمة مليون يورو لكل وحدة وقدمت الحوالتان للتحصيل خارج مالطة في مكان مجهول، بالإضافة إلى تحويل مبلغ 5.6 مليار يورو إلى حساب التويجري في يوليو 2011 وفي وقت لاحق تم نقل مبالغ من حسابات التويجري إلى حساب أياد رمضان آجل هو مصرف فاليتا أيضاً.

وأشار التقرير إلى أن السلطات المالطية أبلغت الفريق بأنها تتبعت الأموال التي حولت من حساب موناكدا بين 26 فبراير و 14 يوليو 2011 ومن هذه الأموال تم تجميد 3 ملايين يورو و3 ملايين دولار وتعمل مالطة في إطار التعاون القضائي المتبادل مع السلطات الليبية لتقييم ما إذا كانت تلك الاموال مختلسة من ليبيا مؤكدةً أن الفريق طالب بمعلومات إضافية من السلطات المالطية.

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