صوان: تأييد القبيلة لمجموعات مسلحة ضد أخرى يفتقر إلى الحكمة

قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، إن تأييد القبيلة لمجموعات مسلحة ضد أخرى دون أي مسوغ شرعي وقانوني، يفتقر إلى الحكمة مهما كانت المبررات.

وأوضح صوان، على صفحته الرسمية بفيسبوك، السبت، أن “مثل هذه الأفعال لن تعود على الوطن والمواطن؛ إلا بالمزيد من الفوضى والفرقة بين أبناء الوطن الواحد”. وقال صوان إن الأزمة السياسية عميقة ومتشعبة، وذات أبعاد داخلية وخارجية، وأخرى تتعلق بتراكمات تاريخية، وبطبيعة التغيير المسلح الذي حصل في البلاد، وكذلك بطبيعة التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وبمستوى الأداء السياسي خلال هذه المرحلة.

ووجه صوان تقديره لكل الجهود والنوايا الطيبة التي ينطلق منها البعض للمساهمة في إيجاد حلول لما يجري، مشيرًا إلى أن ذلك ينبغي أن يكون في الإطار السلمي، ومن خلال الحوار، وعبر الأجسام الشرعية، وفي إطار مساعي الأمم المتحدة.

يذكر أن رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان أعلن، في تصريحات سابقة، رفضه لاقتحام العاصمة تحت أي ذريعة، محذّرًا كل الأطراف من عواقب هذه المغامرات.

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