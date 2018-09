ملتقى القبائل: حسم الأزمة السياسية ديسمبر المقبل

المتوسط:

أكد منظمو ملتقى القبائل الليبية في المنطقة الغربية إلى اجخرة، أن أهداف الملتقى تتلخص في البحث عن مخرج للأزمة السياسية القائمة قبل ديسمبر المقبل، إذ اعتبروا أن كل الأجسام السياسية تنتهي صلاحيتها بقدومه.

وبيّن رئيس اللجنة التحضيرية، محمد إدريس المغربي، خلال كلمة للمنظمين أن اللجنة دعت المبعوث الأممي غسان سلامة لحضور الملتقى، إضافة إلى توجيهها الدعوات لممثلي عدد من المنظمات الدولية.

وشددت الكلمات الافتتاحية على دعمها للقيادة العامة للجيش الوطني وضرورة تحرير العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات المسيطرة عليها.

