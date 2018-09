البعثة الأممية: إجراء انتخابات بني وليد ودرج خطوة مهمة

المتوسط:

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإجراء انتخابات المجالس البلدية في بني وليد ودرج والتي أقيمت أمس السبت.

وقالت البعثة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “تستحق اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية الثناء على إجراء هذه الانتخابات في ظل معوقات كبيرة”، مشددة على أن الانتخابات المحلية خطوة مهمة للممارسة الديمقراطية في ليبيا.

وكانت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، قد أكدت أن نحو 27 ألف ناخب شاركوا في عملية الاقتراع التي جرت وقائعها، السبت، في بلديتي بني وليد ودرج.

وبلغت النسبة الكلية للمشاركة في انتخابات المجلس البلدي بدرج، 40 % بواقع 1.753 مقترعًا من إجمالي عدد الناخبين المسجلين، ووصلت نسبة الرجال الذين أدلوا بأصواتهم 44 % أما النساء فقد سجلت 34%.

فيما وصلت النسبة الكلية للمشاركة في انتخابات المجلس البلدي ببني وليد إلى 32%، بواقع 7.203 مقترعين من إجمالي عدد الناخبين المسجلين، ووصل عدد الرجال الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات إلى 5.821 بواقع 40%، فيما بلغ عدد النساء 1.382 سيدة بواقع 17%.

