وزارة الاقتصاد توزع الدفعة الثالثة من الدقيق فى بنغازي

بدأت اللجنة المشكلة من طرف وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة بتوزيع الدقيق المخصص على المخابز في ساحة الكيش ببنغازي.

وقال محمود العريبي، عضو اللجنة المشكلة في تقييم المخابز، إن هذه هي الدفعة الثالثة للشهر الحالي كما سيتم الاستمرار في التوزيع الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه بدأ إعادة تقييم عمل المخابز العاملة، والمخابز التي تقع داخل نطاق البلدية اعتبارا من يوم الاثنين القادم وفقا للجنة الإشراف والتقييم.

