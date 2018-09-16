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وزارة الاقتصاد توزع الدفعة الثالثة من الدقيق فى بنغازي

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

بدأت اللجنة المشكلة من طرف وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة بتوزيع الدقيق المخصص على المخابز في ساحة الكيش ببنغازي.

وقال محمود العريبي، عضو اللجنة المشكلة في تقييم المخابز، إن هذه هي الدفعة الثالثة للشهر الحالي كما سيتم الاستمرار في التوزيع الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه بدأ  إعادة تقييم عمل المخابز العاملة، والمخابز التي تقع داخل نطاق البلدية اعتبارا من يوم الاثنين القادم وفقا للجنة الإشراف والتقييم.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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