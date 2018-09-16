السراج يشكل لجنة لتقصي أوضاع الموقوفين لدى قوة الردع الخاصة

ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قراراً يقضي بتشكل لجنة برئاسة عيسى الفتوري قمو عن مكتب النائب العام وعضوية كل من محمد مفتاح حموده عن وزارة العدل ومندوب عن المجلس الاعلى للقضاء.

القرار رقم (1301) الذي تلتقت المرصد نسخة منه لفت إلى أن تتولى اللجنة المشكلة أعمال التقصي عن وضع الموقوفين بسجن قاعدة معيتيقة “قوة الردع الخاصة” والتثبت من اجراءات ايقافهم وحبسهم ومدى موافقتها للتشريعات الجنائية النافذة.

ومنح الرئاسي في قراره اللجنة مهلة عشرة أيام كأقصى حد من تاريخ صدوره لإنهاء أعمالها على أن ترفع تقريرها بذلك الى رئيس المجلس الرئاسي ، مشيراً إلى أمكانية أن تستعين اللجنة المشكلة بموجب القرار بمن ترى ضرورة الاستعانة به لا لإنجاز مهامها.

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