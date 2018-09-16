الشاطر: لا بد من تشكيل لجنة للتحقيق في الأموال الموجودة بمركزي بنغازي

شدد عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، الأحد، على ضرورة تشكيل لجنة من المصرفَيْن المركزيَّيْن، ووزارتي المالية؛ للتأكد ممّا جاء في تقرير خبراء الأمم المتحدة بخصوص الأموال الموجودة في مركزي بنغازي.

وأوضح الشاطر، في تصريح للرائد، أن التقرير حديث الصدور، ورفع الدعاوى القضائية يحتاج إلى وقت لبناء الاتهام قانونيًّا، مؤكدا أن هناك من يعمل على رفع قضايا للجنائية الدولية لمحاسبة الشخصيات الواردة في التقرير.

يذكر أن تقرير خبراء الأمم المتحدة كشف عن استيلاء ابن قائد عملية الكرامة صدام خليفة حفتر على الأموال الموجودة في المصرف المركزي ببنغازي.

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