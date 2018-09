«المصرف الخارجي»: أموال المودعين في أمان.. ونخضع لسلطة «المركزي»

المتوسط:

نفت إدارة المصرف الليبي الخارجي، صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بالتصرف في أموال الليبيين، وحسابات الجهات العامة بالإضافة إلى تحقيقه لخسائر، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في تشويه صورة إدارة المصرف.

وأكدت الإدارة في بيان لها، حصلت «المتوسط» على نسخة منه، أن هذا النهج في التضليل أصبح موجهاً خلال الآونة الأخيرة لتشويه مؤسسات الدولة الليبية السيادية، ما يعد مساساً بالأمن القومي الليبي.

وقالت “المصرف الليبي الخارجي مملوك بالكامل لمصرف ليبيا المركزي الذي يتابعه بشكل دوري، وأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ملتزمون بمسئولياتهم على أكمل وجه، وقمنا بوضع ردود وإيضاحات تفصيلية على كافة الاستفسارات والمراسلات الواردة من المالك -مصرف ليبيا المركزي- ومن ديوان المحاسبة عن أوضاع المصرف بشكل عام وعن أصوله الاستثمارية بشكل خاص وعن جميع أرصدة الجهات العامة وخصوصاً المجمدة منها”.

وأوضحت أنه جاء في مضمون الخبر الإعلامي «المضلل»، أن المدير العام للمصرف الليبي الخارجي قد تسبب في خسائر من خلال استثماراته الخارجية، حيث يؤكد المصرف الليبي الخارجي عدم مصداقية ودقة ذلك الخبر المضلل، وأن المصرف يقوم بشكل شهري بإرسال تقاريره المالية الشهرية إلى مصرف ليبيا المركزي، وفقا للبيان.

وشددت على أن قوائمها المالية وسجلاتها تخضع للفحص والتدقيق من قبل مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمراجع الخارجي الدولي بشكل دوري، فضلاً عن التقارير الشهرية التي تصدر عنه وتُحال إلى جهات الاختصاص.

وأشارت إلى أن الأوضاع المالية للمصرف جيدة ومطمئنة، بل تطورت أصوله أيضاً، قائلة: “يعتبر المصرف من المؤسسات الليبية المتماسكة التي حافظت على تحقيق مستويات جيدة من الأرباح العائدة لمصرف ليبيا المركزي باعتباره المالك وللدولة الليبية عموماً، مع التأكيد على الاستمرار في تحقيق نتائج جيدة بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل عدم وجود بيئة استثمارية مستقرة داخلياً وخارجياً بالأسواق المالية العالمية”.

