عميد زوارة: الطلبة في زوارة لن يُعيدوا الامتحانات، وسنلاحق الوزير قضائيًّا

قال عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي، الأحد، “إن طلبة الشهادة الثانوية بالبلدية لن يمتثلوا لقرار الوزير بإعادة امتحاناتهم في جميع المواد الدراسية، وإنهم سيلاحقون الوزير قضائيًّا”.

وأوضح بن ساسي، في تصريح للرائد، “أن قاعات الامتحانات بزوارة مغلقة تماما بموافقة الطلبة وأولياء أمورهم وقطاع التعليم بالبلدية، لافتًا إلى أن عددًا قليلًا من الطلبة من أصل 447 طالبًا وطالبة أدوا امتحاناتهم في لجان خارج مدينة زوارة”.

وأضاف بن ساسي أن وزير التعليم أخل بالاتفاق الذي توصلت إليه البلدية مع اللجنة التي شكلها للتفاوض مع البلدية وأولياء أمور الطلبة، بعد أن اتفقا على إعادة امتحان مادتين في كل من القسمين العلمي والأدبي، على أن تختار أصعب مادتين في المنهج، حسب قوله.

يشار إلى أن نتيجة الشهادة الثانوية في مدينة زوارة حُجبت بقرار من وزير التعليم، على خلفية حصول المدينة على نسبة 95% من النجاح في الدور الأول للثانوية العامة.

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