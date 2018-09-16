عضو بالأعلى للدولة يطالب بتحقيق دولي مع الأسماء الواردة في تقرير الخبراء

دعا عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح، الأحد، الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فاعلة لردع الشخصيات التي وردت أسماؤها في تقرير خبراء الأمم المتحدة، إذ لا يكفي إصدار التقارير فقط، حسب قوله.

وأضاف السويح، في تصريح للرائد، أن الأجهزة الأمنية والقضائية للدولة الليبية ضعيفة، وغير قادرة على إجراء تحقيقات فيما ورد بالتقرير الأممي؛ “لذلك نطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق بهذا الشأن”.

يذكر أن تقرير الخبراء كشف العديد من قضايا الفساد المالي والإداري، وتدخل المجموعات المسلحة في مؤسسات الدولة؛ لتعزيز مصالحها، إضافة إلى ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.

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