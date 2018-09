أكبر المصوتين بانتخابات بني وليد: مستقبل ليبيا لا يتحقق بالبقاء في المنازل

المتوسط:

أدلى أكبر الناخبين سناً صوته خلال الانتخابات البلدية التي جرت أمس السبت في بلدية بني وليد، وهو الحاج عمر خليفة سعد، من مواليد بني وليد في العام 1924.

من جهته، أوضح الحاج عمر، في تصريحات له بعد الإدلاء بصوته، أن حب ليبيا هو الذي دفعه للمشاركة، وإدلاء صوته، مشدداً على أن التغيير نحو الأفضل، والنهوض بمستقبل ليبيا لا يتحقق بالمكوث في المنازل، والاستسلام للأمر الواقع.

