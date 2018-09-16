قيادة الجيش تشكل مقدمة للقوات المسلحة للتمركز بالمنطقة الغربية

أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر قرارا يقضي بتشكيل مُقدِمة للقوات المسلحة بالمنطقة الغربية تتكون من سبع وحدات عسكرية بهدف التمركز بالمنطقة الغربية.حسب نص القرار، تشمل هذه المقدمة وحدات تمثل كل من، الأمانة العامة بالقيادة العامة، وفرع عن هيئة التنظيم والإدارة، وكذلك هيئة الإمداد والتموين، وفرع عن إدارة الحسابات المركزية، إلى جانب فرع إدارة التدريب، وإدارة المُخابرة، إضافة إلى إدارة الخدمات الطبية.

ودعت قيادة الجيش أمين عام القيادة العامة ومديري الهيئات والإدارات المعنية الانتقال والحضور بشكل دوري كلا حسب مقر تمركزِ وحدتهِ بالمنطقة الغربية، مع تكليف من تراه هذه الهيئات والإدارات مناسبا للخدمة في الفروع المشكلة كجزء من المقدمة بما يضمن حسن سير العمل في المنطقتين الغربية والجنوبية الغربية، حسب نص القرار.

الجدير بالذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد أجرت عدد من التعديلات وعمليات إعادة التشكيل والتنظيم لجملة من الوحدات التابعة لها في المناطق العسكرية، كان آخرها تشكل لواء يشمل عدد من الكتائب والوحدات العسكرية النظامية في منطقة إجدابيا العسكرية.

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