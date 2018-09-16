بلدية ونواب وأهالي حي الأندلس يمنحون التشكيلات المسلحة 5 أيام للخروج من المنطقة

طالبت بلدية منطقة حي الأندلس بمدينة طرابلس وأعضاء مجلس النواب عن دائرة المنطقة وأهالي وسكان الحي، بخروج جميع التشكيلات المسلحة من داخل البلدية.

ودعت بلدية ونواب وأهالي المنطقة، مديرية أمن طرابلس إلى تفعيل الأجهزة الأمنية داخل البلدية المتمثلة في مراكز الشرطة والبحث الجنائي وشرطة النجدة، وفق ما ذكروا في بيان لهم صدر أمس السبت.

كما طالب البيان، من التشكيلات المسلحة تسليم الجناة في قضية مقتل خيرة شباب بلدية حي الأندلس إلى القضاء وإطلاق سراح الشاهد الأساسي في القضية أحمد عبد العزيز الوريمي المعتقل بمعسكر 7 أبريل.

وأمهل البيان، مدة أقصاه خمسة أيام من تاريخ هذا البيان، مؤكدين عدم تحملهم مسؤولية أي تصرف قد يحدث في حالة عدم الاستجابة لهذا المطالب، وسيرفعون سقف مطالبهم ولو اضطروا إلى قفل جميع مداخل ومخارج المنطقة.

وتشهد بلدية حي الأندلس إحدى أكبر البلديات بالعاصمة تردي الأوضاع الأمنية داخل البلدية وانفلات وفراغ أمني ووقوع اعتداءات من العصابات المسلحة، بالإضافة إلى جريمة القتل الوحشية التي أودت بحياة أحد شباب حي الأندلس، بحسب ما ذكر البيان.

وتدهورت الأوضاع بمنطقة حي الأندلس عقب المعارك المسلحة التي شهدتها ضواحي جنوب طرابلس في 27 أغسطس الماضي، واستمرت لتسعة أيام، بين اللواء السابع مشاة بترهونة، وعدة كتائب من المدينة، أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وخلفت خسائر مادية فادحة وأضرارا جسيمة للبنية التحتية.

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