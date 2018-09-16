هجوم على محطة كهرباء الزاوية المُزدوجة

هاجمت مجموعة مجهولة محطة الزاوية المُزدوجة، الأحد، وقامت باقتحام مخازنها وإحراق أحد السيارات التابعة لها، ومُحاولة سرق أخرى.

وقالت الشركة العامة للكهرباء أن العاملين بالمحطة تمكنوا من إخماد الحريق، مُشيرة إلى أن الحادثة تسببت في إفزاع العاملين داخل المحطة.

وأجرى مدير إدارة تشغيل وصيانة وسائل النقل، ومدير عام الخدمات، ومدير إدارة السلامة العامة زيارة تفقدية إلى المحطة، للاطلاع على الأضرار التي خلفها الحادث.

ويُشار إلى أن الشركة العامة للكهرباء قد تعرضت مؤخراً إلى إصابات كبيرة نتيجة الاشتباكات التي شهدتها طرابلس خلال الأيام الماضية.

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