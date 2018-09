المجلس الرئاسي يشكل لجنة لبحث وضع الموقوفين من قوة الردع الخاصة

المتوسط:

أصدر المجلس الرئاسى بحكومة الوفاق الوطني، القرار رقم 1301 لسنة 2018، بشأن تشكل لجنة برئاسة عيسى الفيتوري قمو، عن مكتب النائب العام وعضوية محمد مفتاح حمودة عن وزارة العدل عضوا ومندوب عن المجلس الأعلى للقضاء.

وتتولى اللجنة المشكلة أعمال التقصى عن وضع الموقوفين بسجن قاعدة معيتقية «قوة الردع الخاصة» والتثبت من إجراءات ايقافهم وحبسهم ومدى موافقتها للتشريعات الجنائية النافذة، وعلى اللجنة أنت تنهى أعمالها خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار وان ترفع تقريرها بذلك إلى رئيس المجلس الرئاسي ، وللجنة الاستعانة بمن تري ضرورة الاستعانة به لإنجاز مهامها.

