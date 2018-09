سطو مسلح على محطة كهرباء الزاوية

المتوسط/ أحمد عادل

تعرضت محطة كهرباء الزاوية المزدوجة لعملية سطو مسلح من قبل مجموعة مسلحة، فجر اليوم الأحد.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “في عملية إجرامية تنضم إلى سلسلة الاعتداءات المتكررة على مرافق الشركة، قامت مجموعة مسلحة باقتحام مبنى المحطة، عبر تسلق أسواره وقاموا بفتح أحد المخازن بالقوة، لكنهم فشلوا فأضرموا النار في إحدى السيارات، واستولوا على سيارة أخرى، لم يتمكنوا من الخروج بها فتركوها ولاذوا بالفرار”.

وأضافت الشركة “المهاجمون خلقوا نوع من الفوضى والهلع والفزع في نفوس العاملين بالمحطة وتم اخماد النيران، التي لو انتشرت لتسببت في كارثة كبيرة”.

وتفقد مدير عام الخدمات ومدير ادارة تشغيل وصيانة وسائل النقل وعضوي لجنة الازمة ومدير ادارة السلامة العامة، صباح اليوم الأحد موقع المحطة لمعاينة الوضع على الطبيعة وتقييم الأضرار الناتجة.

وتعرضت محطة الزاوية المزدوجة من قبل، للعديد من الهجمات بواسطة المجموعات الإرهابية المسلحة.

