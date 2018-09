المتوسط / أحمد عادل

أكد مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت المؤسسة لم تفت من عضدها، وعضد العاملين فيها، مشيرا إلى أن العمل مستمر لإصلاح ما تم تدميره إثر الهجوم الأخير.

وقال صنع الله، في كلمة مصورة له بمناسبة يوم الشهيد، نشرها الحساب الرسمي للمؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إن المؤسسة ستستمر بالعمل لترميم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج والمحافظة عليه”.

ونعى شهداء المؤسسة الذين قتلوا في الحادث الإرهابي، قائلا: “نحتفل بعيد الشهيد في 16 سبتمبر والذي يوافق استشهاد «شيخ الشهداء» عمر المختار الذي ضحى بحياته من أجل أن تكون ليبيا حرة ودولة كريمة وهؤلاء الأبطال ضحوا بحياتهم لنفس الهدف”.

وتعهد بالوفاء لأرواح الشهداء، عن طريق استمرار العمل وبذل الجهد من أجل المحافظة على قطاع النفط، الذي يعد الرافد الأساسي للاقتصاد في البلاد.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، بمنطقة الظهرة في العاصمة طرابلس، قد تعرضت لهجوم إرهابي منذ عدة أيام، نفذه انتحاريون، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، فيما أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

The post فيديو| صنع الله: مستمرون في العمل.. والهجمات الإرهابية لن تمس عزيمتنا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية