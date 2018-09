«الشاطر»: خروج الرئاسي والاستشاري والنواب من المشهد السياسي «ضرورة»

المتوسط:

طالب عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر، بخروج مجالس الرئاسي والدولة والنواب من المشهد السياسي، مؤكداً أن الوضع في ليبيا وصل حدا غير مقبول.

وأوضح الشاطر في تدوينة له على موقع فيسبوك، اليوم الأحد، إن تدهور الأوضاع في البلاد هو ما دفع عددا من الأعضاء بمجلس الدولة إلى إصدار بيان للمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية، مشدداً على أنه لا ينبغي ربط هذا الوضع بظرف زمني معين إلا بما وصلت إليه الأمور من سوء عبر عنه الموقعون على البيان.

