نظمتالمجلس البلدي في مصراتة، احتفالية تكريم لـ«سينان ياشلداغ» القنصل العام للجمهورية التركية بمصراتة، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقنصلية، حيث اقيمت الاحتفالية بمقر مكتب المراسم التابع لوزارة الخارجية، وبحضور بعض المسؤولين بالمدينة. هذا وقدمت للقنصل مجموعة من الدروع وشهادات الشكر من الحاضرين، عرفاناً لما قدمه من أعمال إيجابية لصالح العلاقات التركية الليبية طيلة فترة عمله.

