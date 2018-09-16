تقرير أممي يسجل خرق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

رصد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة استخدام سفن بحرية مجهزة بأسلحة في كل من شرق ليبيا وغربها، ممّا يعدّ انتهاكًا لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

ولاحظ الفريق تنامي عدد مركبات المشاة المدرعة والشاحنات الصغيرة المزودة بأسلحة آلية ثقيلة، والبنادق عديمة الارتداد، وقاذفات الهاون، وراجمات الصورايخ في مواقع القتال، لا سيّما في شرق ليبيا.

كما ورصد التقرير توريد ثلاث طائرات عمودية، وما يقارب 14 ألف بندقية، و 12 وحدة إغلاق محرك للطائرات، وذخائر صواريخ بملايين اليوروات لقوات عملية الكرامة.

وأوضح التقرير أن وسائل إعلام عديدة ذكرت أن قوات الكرامة تحصلت على سفينة دورية تبحر باسم الكرامة، وهي مشتراة من شركة مسجلة في دولة الإمارات المتحدة، وطلب الفريق من سلطات الإمارات تقديم تفاصيل عن الشركة التي تملك السفينة غير أنها لم ترد.

وأشار التقرير إلى أن مجموعة “دامن” لأحواض بناء السفن الهولندية صدّرت أربعة زوارق دورية إلى ليبيا عام 2012، وأربعة أخرى في 2013.

وذكر التقرير أن عملية صوفيا قامت بتفتيش سفينة تسمى “المختار” قبالة السواحل الليبية بعد مغادرتها ميناء مصراتة، مشيرًا إلى أن ربانها اعترف أن السفينة كانت متجهة إلى بنغازي، وصادرتها العملية بعد أن اكتشفت وجود عدد من الأسلحة والذخائر على متنها.

وأفاد خبراء الأمم المتحدة أن عملية صوفيا اعترضت سفينة “المختار” مرة أخرى، في يونيو 2017، أثناء اتجاهها من مصراتة إلى بنغازي تحمل أسلحة وذخائر تبيّن أنها نُقلت من المياه الإقليمية إلى خارجها.

ونشر تقرير الخبراء أن وكالات الأنباء أفادت بمصادرة متفجرات ومُفجرات وأسلاك تفجير تابعة لشركة تركية على متن باخرة ترفع علم تنزانيا، يُزعم أنها كانت في طريقها إلى ميناء مصراتة، وبعد تفتيش أولي في ميناء باليونان تبيّن أن المتفجرات مرسلة إلى أثيوبيا.

وتلقى الفريق معلومات عن وجود طائرات شحن عسكرية كبيرة في مطاري بنينة ومصراتة في مارس 2018، تبيّن أنها تابعة للقوات الجوية للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد التقرير، وفق بيانات المنظمة الأوربية لسلامة الملاحة الجوية، أن هذه الطائرات كانت تطير بانتظام إلى مطاري مصراتة وبنينة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018، وكانت تأتي من قواعد أمريكية في ألمانيا وجيبوتي واليونان وبريطانيا وأيرلندا وإيطاليا، وفق التقرير.

ووفقًا للتقرير فإن قائد عملية الكرامة خليفة حفتر، استأجر طائرات من شركات خاصة بانتظام؛ لتقديم الدعم لسلاح الجو التابع لعملية الكرامة.

وفي إيطاليا ألقت السلطات هناك القبض على ثلاثة مواطنين إيطاليين، أخضعوا للمحاكمة بشأن انتهاكات لحظر توريدالأسلحة لليبيا بين عامي 2011 و 2015، وأشار التقارير إلى قيامهم بتيسير نقل أسلحة إلى مصراتة، من بينها ذخائر وقذائف ومنظومات دفاع جوي.

يذكر أن تقرير خبراء الأمم المتحدة كشف عن استيلاء ابن قائد عملية الكرامة صدام خليفة حفتر على الأموال الموجودة في المصرف المركزي ببنغازي.

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