وفاة جندي وجرح 3 آخرين تابعين لكتيبة الشهيد علي الثمن جراء حادث مروري

إجدابيا-العنوان

تعرض جنود تابعين لكتيبة الشهيد علي الثمن التابعة لغرفة عمليات إجدابيا، اليوم الأحد، إلى حادث مروري، مما أدى إلى وفاة أحدهم.

وأفاد مسؤول لجنة الجرحى بغرفة عمليات إجدابيا والجفرة وسرت الكبرى، عبدالرزاق أدويك، لصحيفة العنوان، أن مكتب خدمات جرحى وشهداء القوات المسلحة، بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف، استقبل 3 جرحى تابعين للكتيبة، إثر تعرضهم إلى حادث سير، حيث أجريت لهم الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية.

وذكر أن الجرحى هم، أبوبكر عبدالرحمن التباوي، ومحمد جبريل التباوي، وعمر عيسي التباوي.

وأشار إلى أن جندي آخر، توفي من جراء الحادث، وهو آدم مصطفى التباوي.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية