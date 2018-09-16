السراج يكلف اللواء جويلي بنشر قواته في مناطق الاشتباك جنوب طرابلس

ليبيا – أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بصفته ” القائد الاعلى للقوات المسلحة” اليوم الاحد قراره رقم 123 بشأن تشكل قوة مشتركة تسمى (القوة المشتركة لفض النزاع وبسط الأمن ) بإمرة أمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء اسامة جويلي وتتكون هذه القوة من عدد ثلاثة كتائب منشاة خفيفة.

السراج أوضح في قراره الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن هذه القوة ستتضمن أيضاً وحدات من وزارة الداخلية (مراكز الشرطة ضمن حدود إختصاصها الإداري ) على النحو التالي : كتيبة من المنطقة العسكرية الغربية كتيبة من المنطقة العسكرية الوسطى كتيبة من قوة مكافحة الارهاب .

وأضاف القرار بأن هذه القوة ستتولى فرض السلام واستتباب الأمن في المناطق المحددة لها ، وتأمين وتحقيق أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وعودة الحياة الطبيعية وطمأنة السكان ، وذلك من خلال القيام بإتخاذ الإجراءات التالية :

الفصل بين القوات التحاربة وفض الإشتباك.

توفير الحماية لفرق مراقبة ورصد وقف إطلاق النار.

تحديد أطراف النزاع والتواصل معها من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من آمر القوة المشتركة.

وطالب السراج اللواء جويلي في المادة الثالثة من قراره وأمري الكتائب التي تتكون منها القوة ووحدات وزارة الداخلية المشاركة ضمن القوة مراعاة أن يكون قادة هذه الكتائب من العسكريين وأفراد الشرطة النظاميين والمنضبطين وأن يقتصرت سليح هذه الكتائب ووحدات الشرطة المشاركة في القوة على الأسلحة التي تساعد القوة على تنفيذ مهامها.

وشدد السراج علاى أن تلتزم القوة المشتركة لفض النزاع وبسط الأمن بالعمل ضمن خطة وأوامر العمليات وقواعد الإشتباك المعتمدة من منه لتنفيذ هذه المهمة ، مطالباً بنشر أفراد القوة في مناطق الإشتباكات المحددة.

وخول القرار الجويلي بصلاحية التواصل مع الأطراف المعنية لتحديد أماكن إعادة تمركز القوات المتنازعة ، معطياً اياه صلاحية الإستعانة بمن يرى ضرورة الإستعانة به من ذوي الإختصاص والتواصل مع بعثة الأمم المتحدة للتنسيق والتعاون في إطار الصلاحيات المسندة إليه بموجب أحكام هذا القرار.

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