الحبري: ما ورد في التقرير الأممي حول المركزي بنغازي غير صحيح وشكلنا لجنة للرد رسمياً

كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري أمس، عن تشكيل لجنة للرد بتقرير رسمي، على ما ورد في تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة، حول أموال المصرف المركزي بنغازي.

الحبري في تصريح تلفزيوني، قال إن ما ورد في التقرير الأممي غير صحيح وغير حيادي، مؤكدا التواصل المستمر مع الخبراء الدوليين، ومبديا استغرابه مما جاء في تقريرهم المشار إليه.

وأوضح الحبري أن المصرف المركزي متواصل مع المحامي العام، وتوجد قضية بخصوص المصرف المركزي بنغازي، وموضوع فتح الخزائن، وسيتم توضيح الموضوع، والإجراء الذي اتخذ بطريقة قانونية.

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