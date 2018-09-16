الدولية للهجرة بليبيا: ترحيل 153 مهاجرا إلى نيجيريا و21 أخرين إلى غانا

أكدت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، إعادة 153 مهاجرا نيجيرياً غير شرعي إلى بلدانهم عبر مطار مصراتة الدولي من بينهم 15 طفلا.

وأوضح رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عثمان بلبيسي في تغريدة له في “تويتر”، أن المهاجرين نقلوا من ثلاثة مراكز للإيواء قبل ترحيلهم إلى بلدهم، مشيرا إلى أن عملية الترحيل تأتي ضمن برنامج العودة الطوعية الذي تشرف عليه المنظمة الدولية للهجرة.

وأعلنت المنظمة، ترحيل 21 مهاجرا غانيا عبر مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، موضحة أن هذه هي أول رحلة عودة تغادر ليبيا في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار هذا الأسبوع الذي أنهى الأعمال العدائية في جنوب طرابلس والمناطق المحيطة بها.

وقال بلبيسي: “إن المواجهات الأخيرة في طرابلس وحولها عرّضت حياة المهاجرين المحتجزين للخطر، مما زاد من تفاقم معاناتهم وضعفهم”، مؤكدا مواصلة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الحالية والناشئة، بما في ذلك زيادة طلبات العودة الإنسانية الطوعية.

يشار إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أعلنت عن وجود نحو 8 آلاف مهاجر في 18 مركزا للاحتجاز المهاجرين في ليبيا حاليا تابعة لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس.

وقد أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أن ليبيا ليست بلدا آمنا لإعادة المهاجرين إليها بعد إنقاذهم في البحر المتوسط، داعيًا الدول الأوروبية إلى وضع آلية لتوزيع المهاجرين ممن يتم إنقاذهم.

وقال غراندي، الجمعة، إن المهاجرين يتواجدون في ظروف مروعة في مراكز الاحتجازفي بليبيا، مشيرا إلى أنه لم يشاهد طيلة حياته المهنية مثل تلك الظروف القاسية، وفق ما نقلت وكالة “أنسا” الإيطالية للأنباء.

وتشهد ليبيا تدفقا بأعداد هائلة للمهاجرين غير الشرعيين للتوجه من السواحل الليبية إلى أوروبا، وتعد ليبيا البوابة الرئيسة للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا.

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