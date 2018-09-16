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اشتباكات مسلحة في درنة

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

شهدت منطقة المدينة القديمة في درنة، صباح اليوم الأحد، اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش الليبي وبقايا الجماعات الإرهابية المتحصنة بالمدينة.

وأوضح مدير مكتب الإعلام والدعم الإلكتروني بالإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة سامي المتريح أن أحد عناصر الكتيبة 165جويفي عبدالسلام الحاسي لقى مصرعه على يد أحد القناصة التابعة للجماعات الإرهابية.

كما لقى الجندي “مختار العبيدي” التابع للواء (106مجحفل) من مدينة المرج مصرعه جراء عملية إرهابية أمس السبت، بعبوة ناسفة استهدفت سيارته الذي يستقلها بمنطقة الفتائح، فيما أصيب 3 آخرين بجراح متفاوتة بين بسيطة ومتوسطة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليق

  • ثفغثففغ
    نريد الامان في الجيش
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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