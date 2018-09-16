اشتباكات مسلحة في درنة

ايوان ليبيا – وكالات

شهدت منطقة المدينة القديمة في درنة، صباح اليوم الأحد، اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش الليبي وبقايا الجماعات الإرهابية المتحصنة بالمدينة.

وأوضح مدير مكتب الإعلام والدعم الإلكتروني بالإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة سامي المتريح أن أحد عناصر الكتيبة 165جويفي عبدالسلام الحاسي لقى مصرعه على يد أحد القناصة التابعة للجماعات الإرهابية.

كما لقى الجندي “مختار العبيدي” التابع للواء (106مجحفل) من مدينة المرج مصرعه جراء عملية إرهابية أمس السبت، بعبوة ناسفة استهدفت سيارته الذي يستقلها بمنطقة الفتائح، فيما أصيب 3 آخرين بجراح متفاوتة بين بسيطة ومتوسطة.

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