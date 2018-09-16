إعدام نحو 6 مليون كرتونة فارغة لعقار “ترامادول” جنوبي البيضان

إجدابيا-العنوان

أعدم اليوم الأحد أفراد مركز شرطة البيضان نحو 6 مليون علبة “ترامادول” فارغة جرى ضبطها متجهة من زليتن إلى طبرق.

وفي تصريح لصحيفة العنوان، أفاد الملازم محمد سالم الفاخري، أن عملية إعدام الكراتين تمت جنوب منطقة البيضان بـ10 كيلو مترات وبحضور أفراد من شرطة البيضان وآمر دوريات الحرس البلدي إجدابيا، العقيد فرج الفاخري، وعدد من منتسبي الحرس البلدي إجدابيا.

وأشار الفاخرى، إلى أن الكراتين من تصنيع مصنع زليتن للكراتين، وقد تم ضبطها موجودة ومخبئة تحت مواد غذائية وقرطاسية، وذلك قبل 5 أيام من قبل منسبي بوابة البيضان.

وأكد الفاخري، أنه قد تم التعرف على المتهم، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة لإتمام باقي الإجراءات القانونية.

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