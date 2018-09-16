الرئاسي الليبي يشكل لجنة لتقصي أوضاع الموقوفين في سجن قاعدة معيتيقة

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة لتقصي أوضاع الموقوفين في سجن قاعدة معيتيقة بطرابلس.

وذكر الرئاسي في قراره الصادر اليوم الأحد، أن اللجنة سيرأسها عيسى الفيتوري قمو عن مكتب النائب العام وعضوية محمد مفتاح حمودة عن وزارة العدل، إضافة إلى مندوب عن المجلس الأعلى للقضاء.

ونص القرار، على أن تتولى هذه اللجنة المشكلة أعمال التقصي عن وضع الموقوفين بسجن قاعدة معيتيقة الواقع تحت سيطرة قوة الردع الخاصة، والتثبت من إجراءات إيقافهم وحبسهم ومدى موافقتها للتشريعات الجنائية النافذة.

وألزم قرار المجلس الرئاسي، اللجنة المشكلة بأن تنهي أعمالها خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ صدور القرار، وأن ترفع تقريرها إلى رئيس المجلس الرئاسي، ومنح للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز مهامها.

وصدر هذا القرار بعد ما ورد في تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا الذي نقل شهادة عن محتجزين سابقين في سجن قاعدة معيتيقة قالوا إنهم تعرضوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أثناء احتجازهم بين عامي 2015 و2018، مشيرين إلى وجود فترات حبس انفرادي طويلة، ووفيات في السجن بسبب التعذيب والحرمان من الوصول إلى الرعاية الطبية.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي أصدر قرارًا رقم 555 في مايو الماضي؛ يقضي بإعادة هيكلة قوة الردع الخاصة وضم جميع منتسبيها إلى جهاز أمني جديد.

ومنح القرار صلاحيات موسعة للجهاز الجديد منها مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي ومنح أعضاء الجهاز صفة “مأموري الضبط القضائي”، ومصادرة الأموال والأملاك المضبوطة وتخصيصها كمصدر لتمويل الجهاز.

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