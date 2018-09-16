أسماء المدارس الخاصة المأذون لها بالمزاولة

نشرت وزارة التعليم في حكومة الوفاق قوائم المدارس الخاصة التي تم منحها إذن مزاولة، وتصنيفاتها، للعام الدراسي 2019/2018.

كما قامت الوزارة بإعادة نشر أسماء المدارس التي تم رفض منحها إذن مزاولة وتم إقفالها، وذلك على النحو التالي:

المدارس التي تم تصنيفها في المستوى الأول تعتبر نموذجية وليس مطلوب منها إلاّ الحفاظ على نفس المستوى، ومدارس المستوى الثاني مقبولة وينتظر منها تحسين أوضاعها للصعود إلى المستوى الأول.

أما المدارس التي تم تصنيفها بالمستوى الثالث سيؤذن لها بالاستمرار في العمل لهذا العام فقط، ويتحتم عليها الصعود الى المستوى الثاني على الأقل مع بداية العام الدراسي المقبل والاّ لن يتم منحها إذن مزاولة للعام الدراسي 2019-2020.

المدارس التي تم تصنيفها في المستوى الرابع هي التي لم يتم منحها إذن مزاولة، وتم إقفالها حسب القرار الوزاري 1425 لسنة 2018 بشأن إيقاف العمل بقرارات إدارية وتقرير حكم بشأنها، وذلك لوجودها في مباني سكنية ذات التصنيف الرابع، وافتقارها للمواصفات الكمية والنوعية للبناء المدرسي المسموح به.

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