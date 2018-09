ترحيل 153 مهاجرًا إلى نيجيريا من مطار مصراتة

المتوسط:

أفادت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، بأنه تمَّ إعادة 153 مهاجرًا نيجيريًا غير شرعي إلى بلدانهم عبر مطار مصراتة الدولي من بينهم 15 طفلاً.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عثمان بلبيسي، إنَّ المهاجرين نقلوا من ثلاثة مراكز للإيواء قبل ترحيلهم إلى بلدهم.

وأضاف «بلبيسي»، أن عملية الترحيل تأتي ضمن برنامج العودة الطوعية الذي تشرف عليه المنظمة الدولية للهجرة.

وكانت «المنظمة الدولية للهجرة»، قد أعلنت ترحيل 21 مهاجرًا غانيا عبر مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، موضحة أن هذه هي أول رحلة عودة تغادر ليبيا في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار هذا الأسبوع الذي أنهى الأعمال العدائية في جنوب طرابلس والمناطق المحيطة بها.

وأشار رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، إلى أنَّ المواجهات الأخيرة في طرابلس عرّضت حياة المهاجرين المحتجزين للخطر، ما زاد من تفاقم معاناتهم وضعفهم.

