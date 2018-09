النائب«صالح افحيمة»: عازمون على إجراء الانتخابات رغم كل العراقيل

أكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب صالح افحيمة، أن المجلس عازم على إتمام عملية الاستفتاء على مشروع الدستور لإجراء الانتخاب على قاعدة دستورية دائمة، بالرغم من صعوبة تنظيمها في الوقت المحدد في اتفاق باريس.

وقال فحيمة في تصريحات صحافية، اليوم الأحد،إن تنظيم الانتخابات بحاجة إلى جهد، مشددًا بأن هناك العديد من العراقيل من الداخل و بعض الأطراف الدولية ، مشيرًا إلى أن بعثة الأمم المتحدة لم تكن جادة في هذا الشأن حيث أنها لم تقدم الدعم اللازم للنواب عندما واجهوا العراقيل اللوجيستية في حضور الجلسات.

ودلل فحيمة على حديثه بشأن دور البعثة الأممية بالقول: حين واجه النواب عراقيل لوجستية في حضور الجلسات كان من المفترض أن تقوم البعثة الأممية بدورها في دعم النواب وحلحلة تلك المشاكل اللوجستية لكن هذا لم يحدث.

ولفت افحيمة إلى أن البعثة لم ترحب حتى آلان بصدور قانون الاستفتاء،معتبرا أن هذا الموقف يعد دليلا على عدم دعمهم للانتخابات.

