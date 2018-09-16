مظاهرات بطرابلس منددة بالأوضاع السياسية والمعيشية المتردية

خرجت اليوم مظاهرات بالعاصمة طرابلس في ميدان الجزائر، وذلك احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ونقص السيولة وغلاء الأسعار.

ورفع المتظاهرون لافتات طالبوا من خلالها بإسقاط مجلس النواب ومجلس الدولة والرئاسي، وتنحي محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وحل التشكيلات المسلحة، كما ورفعوا شعارات مناهضة لتنظيم الإخوان المسلمين.