نقص كبير بمضادات سم العقارب بالجنوب

قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الأحد، إن 5 آلاف حقنة من المصل المضاد لسم العقارب تم توزيعها بالمنطقة الجنوبية خلال شهر أغسطس الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان، أن هذه الكمية لا تكفي مقارنة بمساحة المنطقة الجنوبية وطبيعتها، مبينة أنها تعاقدت لتوريد 30 ألف حقنة من المصل، لكن وبسبب ظروف مالية لم تتمكن من شراء هذه الكمية وتم الاكتفاء بـ5 آلاف حقنة فقط.

وأشارت الوزارة إلى أن الـ5 آلاف حقنة قام رئيس لجنة أزمة الصحة بالمنطقة الجنوبية بتسليمها إلى مدير فرع جهاز الإمداد الطبي فرع فزان بتاريخ 29-8-2018، ليتم توزيعها على المرافق الصحية بالمنطقة الجنوبية لسد العجز بشكل عاجل.

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