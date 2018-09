«عمليات أجدابيا»: وفاة جندي وإصابة 3 آخرين إثر حادث مروري

المتوسط:

أفاد مسؤول لجنة الجرحى بغرفة عمليات أجدابيا والجفرة، عبد الرزاق أدويك، بأنَّ جنود تابعين لكتيبة الشهيد علي الثمن التابعة لغرفة عمليات إجدابيا تعرّضوا اليوم الأحد، إلى حادث مروري، ما أدى إلى وفاة أحدهم.

وأضاف «عبد الرازق أدويك»، أن مكتب خدمات جرحى وشهداء القوات المسلحة، بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف، استقبل 3 جرحى تابعين للكتيبة، إثر تعرضهم إلى حادث سير، حيثُ أجريت لهم الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية.

وأشار «عبد الرازق أدويك»، إلى أنَّ الجرحى هم، أبوبكر عبد الرحمن التباوي، ومحمد جبريل التباوي، وعمر عيسي التباوي، متابعًا أن جندي آخر، توفي من جراء الحادث، وهو آدم مصطفى التباوي.

