ضبط سودانيين يمتهنون النصب بالعملة في بنغازي 

أخبار ليبيا24- خاص

تمكن أفراد قسم التحري والاستدلال بالإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي، اليومين الماضيين، من ضبط تشكيل عصابي مكون من “3” أشخاص يحملون الجنسية السودانية، يقوم بأعمال نصب واحتيال على أصحاب محلات بيع العملات الأجنبية في بنغازي .

وقال مدير المكتب الإعلامي بالإدارة العامة للبحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي، إن أفراد التشكيل العصابي، يقومون بشراء العملة الأجنبية “دولار” مقابل الدينار الليبي، وأثناء عملية الشراء يقومون باستدراج صاحب المحل بالحديث بأنهم يريدون الرجوع الى بلادهم وأنهم في عجلة من أمرهم.



وأضاف العرفي أنهم في المرة الثالثة، وعندما يقوم صاحب المحل بإحضار العملة الأجنبية، يأتون ومعهم مبلغ بسيط من العملة المحلية “الدينار الليبي” كعربون، وذلك لغرض معرفة شكل الورقة فئة المئة دولار بالتحديد لوضعها في الأعلى واستغلال وضع الفئة واحد دولار في الوسط لكي يقومون باستبدالها.



وختم عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بعمليات النصب والاحتيال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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