أعلن وزير الداخلية “عبد السلام عاشور”،اليوم الأحد، عن تسليم مطار معيتيقة إلى الوزارة غدا الإثنين.

وأفاد عاشور، في تصريحات صحافية، بأن القوة التي ستستلم مطار معيتيقة تتبع لوزارة الداخلية وستعمل بالتنسيق مع وزارة المواصلات والأجهزة الأمنية الأخري،مشيرا إلى أن تأمين المطار سيكون من خلال قوة أمن المنافذ وبالتنسيق مع وزارة المواصلات.

The post داخلية الوفاق: سيُسلم لنا مطار معيتيقة غدًا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية