عمر المختار.. ذكرى رحيل مناضل لا يُنسى

بنغازي-العنوان

يوافق اليوم 16 سبتمبر الذكرى الـ 87 لاستشهاد المجاهد الليبي شيخ الشهداء عمر المختار على يد الاحتلال الإيطالي.

ولد عمر بن مختار بن عمر المنفي الهلالي في الـ20 من أغسطس عام 1858، واستشهد في مثل هذا اليوم عام 1931، وهو في عمر الـ 73عاما.

وكان أسد الصحراء، قد حارب الاحتلال الإيطالي لليبيا وهو يبلغ من العمر 53 عامًا، وذلك بعد أن أعلنت إيطالية الحرب لاحتلال ليبيا عام 1911م، واستمر جهاده ضدهم لأكثر من 20عامًا، قاد خلالها عدد كبير من المعارك، إلى أن قُبض عليه من قِبل المحتل الإيطالي في عملية تطويق بوادي بوطاقة جنوبي البيضاء.

وعقب القبض عليه، جرى نقله إلى سوسة، ومن هناك نقل بحرا إلى سجن بنغازي، حيث أجريت له محاكمة صورية في 15 سبتمبر 1931 انتهت بإصدار حكم بإعدامه شنقًا في 16 سبتمبر 1931 في بلدة سلوق جنوبي بنغازي.

وجرت عملية الإعدام أمام الآلاف من الأهالي والمعتقلين الليبيين.

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