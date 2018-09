بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، اليوم الأحد، بفندق كورثيا في العاصمة طرابلس، مع سكرتيرة الشؤون السياسية بالسفارة البريطانية، أوضاع المهاجرين بمراكز الإيواء القريبة من مناطق الاشتباكات بالعاصمة التي وقعت خلال المدة الماضية.

من جانبه، شدد الشيباني، أن وزارة الداخلية تعمل بشكل جيد وطبيعي من أجل تأمين العاصمة، مؤكدًا بأن المهاجرين تم نقلهمفي أماكن آمنة، داعيا المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة بضرورة الالتزام بوعودها في تقديم بعض الإحتياجات لهذه المراكز التي تكتظ بعدد كبير من النزلاء التي نقلوا إليها خلال المدة الماضية.

وأكد الشيباني، على أن الحل يكمل بضرورة تفعيل الدوريات الصحراوية في مناطق الجنوب الغربي للحد من تدفق المهاجرين إلى مناطق الساحل، معربا عن ترحابه بأي شراكة من شأنها القضاء على هذه الظاهرة.

The post وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة يلتقي مسؤولة بريطانية في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية