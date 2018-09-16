السراج ينفعل.. من طرابلس

ظهر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، منفعلاً وغاضباً خلال حديثه في حوار مباشر مع عمداء بلديات المنطقة الغربية حول أسباب الأزمة الراهنة وتداعياتها.

وحذر السراج خلال حديثه مَن وصفهم بالمُعرقلين لاتفاق وقف إطلاق النار بأنّ هذه المرة لن تمر كسابقاتها دون عقاب،

ولم تُفارق ملامح التوتر والغضب السراج وهو يتحدث عن أطراف مازالت تُصر على إطالة أمد الأزمة، وعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار وخرقه من خلال إدخال أطراف أخرى إلى دوامة الأزمة.

“ما هيش عركة بين مليشيات”، هكذا وصف رئيس المجلس الرئاسي الأحداث التي شهدتها طرابلس مُؤخراً، مُضيفاً أن أطرافاً “يعرفها” تحاول الحصول على مكاسب سياسية من خلال تأجيج الأوضاع في العاصمة.

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