الثني يدشن عدداً من مشاريع وزارة الصحة في عمر المختار وتاكنس والمخيلي

وضع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني يوم أمس حجر الأساس لإنشاء مستشفى عمر المختار العام بمناسبة ذكرى يوم الشهيد الذي يتزامن مع تاريخ استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار في 16 سبتمبر من كل عام، وذلك بعد أن أجرى زيارة للمستشفى القروي بالمنطقة الواقعة بالجبل الأخضر.

ووضع الثني حجر الأساس للمستشفى الواقع ببلدة عمر المختار جنوب مدينة البيضاء لتحوير مستشفى عمر المختار العام “بسعة 80 سريرا”، بحيث يكون مجهزاً بكافة الأجهزة والمعدات الطبية وفي مدةٍ أقصاها “180” يوماً.

كما وافتتح الثني عدة أقسام حديثة مجهزة بأحدث المعدات الطبية بمستشفى تاكنس القروي التابع لبلدية جردس العبيد، والتي تشمل أقسام الإيواء والولادة والعمليات والعناية الفائقة وعدداً من العيادات الخارجية بهدف زيادة السعة السريرية بالمستشفى.

من جهةٍ أخرى افتتح رئيس الوزراء الملحق المطوّر الجديد الخاص بغرف العمليات والطوارئ والولادة بمستشفى المخيلي القروي التابع لبلدية لابرق بهدف زيادة السعة السريرية وتقديم الخدمة العلاجية والإسعافية للمواطنين في تلك المنطقة.

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