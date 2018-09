المتوسط:

قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي، إنَّه تواصل مع الحركات الشبابية في المدينة، في الوقت الذي توصل معهم إلى حلول لكافة مشاكلهم الخدمية والمعيشية.

وأكد عميد بلدية سبها، خلال تصريحاتٍ صحافية، على وحدة ليبيا والحرص على ذلك تحت أي ظرف خلال الفترة المقبلة.

وأشار الخيالي، إلى أن مطالب الحركات الشبابية في سبها جاءت نتيجة سوء الخدمات والمشاكل المعيشية في المدينة.

The post عميد سبها: سكان المدينة يُعانون من سوء الأوضاع المعيشية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية