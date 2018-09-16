يونيسف تُعاين “مأساة” مركز ظاهر الجبل

زار وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، ومعه بعض المساعدات، مركز إيواء ظاهر الجبل بالقرب من مدينة يفرن، للاطلاع على أوضاع نزلائه من المهاجرين غير القانونيين.

وتعرّف الوفد على إمكانيات المركز المحدودة والصعوبات التي تواجهه حتى بات عاجزا عن توفير ماء صالحة للشرب ووجبات للنزلاء.

ولجأ إلى مركز إيواء ظاهر الجبل ما يقارب 1200 مهاجر غير قانوني هربا من الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس، إلا أن قلة الإمكانيات في المركز ضاعفت من معاناتهم.

يشار إلى أن أغلب المهاجرين في المركز يحملون جنسيات أرتيرية وأثيوبية وصومالية.

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